USGS=アメリカ地質調査所によりますと、日本時間午前7時4分ごろ、南米ベネズエラを震源とする地震がありました。震源の深さは13.2キロで地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定されています。アメリカの国立津波警報センターは、プエルトリコなど震源から300キロ圏内の沿岸地域で津波が発生するおそれがあるとして津波注意報を出しましたが、およそ1時間ほどで解除されました。AP通信によりますと、カベージョ内務大臣は複数の