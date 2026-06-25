男性アイドルグループの育成・マネジメントを手掛ける「RINDO Entertainment」は24日、所属タレント「せーぶぽいんと」ゆの、たくみん、「XP!A」あまとが、インターネットカジノ店を利用したと指摘されている件について言及。活動休止中だった3人の芸能活動を、7月1日から再開すると発表した。同社は公式声明で、SNS上でインターネットカジノ店の利用が指摘された件について「ファンの皆様ならびに関係者の皆様に多大なるご心