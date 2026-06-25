JR東日本によりますと、地震の影響で、東北新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、東京駅と仙台駅との間の上下線は午前9時半に運転を再開しました。仙台駅と新青森駅との間の上下線については、水沢江刺駅と新青森駅間で設備点検の必要があり、午後1時ごろに運転を再開する見込みだということです。秋田新幹線は東京駅と秋田駅との間の上下線で運転を見合わせていて、午前9時半現在、運転再開の見込みは立っていません。