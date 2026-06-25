先ほど気象庁は会見で、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、発表基準に至らないため発表しないと発表しました。午前7時半ごろ、青森県で最大震度6強を観測する地震がありました。震源は岩手県沖で、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。この地震について気象庁は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たすかどうか、評価を進めていましたが、先ほど会見で、「発表基準に至らないというこ