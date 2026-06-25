元女子プロゴルファーの宮里藍さん（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。すっきりショートカットにイメチェンしたことを報告した。【動画】「とんでもなく気に入っています！」“バッサリ”カットのショートヘアを披露した宮里藍さん今年2月には胸下までのロングヘアを30センチ以上カットし、念願だったというヘアドネーションを行ったことを報告していた宮里さん。この日は「5年振り？ばっさりショートヘアーに」と、