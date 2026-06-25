快勝のブラジルはビニシウスが2得点。ビニシウスは前半7分、相手ゴール前でラヤンが寄せてこぼれたボールを拾うとGKをかわし、先制した。同追加タイムにはギマランイスの右クロスを頭で合わせた。後半15分は連係で崩し、クニャが突き放した。スコットランドはプレスを受けてミスが出た。好機ではマクトミネーがGKの好守に遭った。（共同）