青森県で最大震度6強の地震は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の想定震源域で起きました。気象庁は午前9時30分から会見を開き、今回の地震は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表には至らないと明らかにした。現在も会見で説明を続けている。