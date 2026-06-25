２５日朝に岩手県沖で発生した地震を受け、研究者たちが読売新聞の取材に答え、発生原因や今後の見通しについて語った。東北大の富田史章助教（海底測地学）は「１９９４年の三陸はるか沖地震の震源域よりさらに深い場所で起こったプレート境界型の地震と考えられる。昨年末から東北沖で活発化している一連の地震と何らかの関係がある可能性がある。三陸はるか沖地震の震源域では依然としてＭ７後半〜８級の地震を起こす可能性