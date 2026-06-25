青森県で震度6強を観測した地震の影響で、JR東日本によりますと、東京から新青森の上下線で運転を見合わせていた東北新幹線は、東京から仙台の間で午前9時半ごろに運転が再開されました。再開後も列車の本数を少なくして運転するということです。仙台から新青森の上下線は、午後1時ごろの運転再開を見込んでいるということです。また、秋田新幹線は、盛岡〜秋田駅間は運転を再開しました。東京〜盛岡駅間の上下線では運転を見合わ