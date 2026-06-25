消防によりますと、午前8時すぎ青森県八戸市の飲食店が入るビルで、男性がエレベーターの中に閉じ込められているということです。【映像】地震発生時の様子（実際の映像）けがをしているかなど、詳しい状況について現在、確認を進めています。その他、地震が原因とみられる消防への救急の通報が八戸市で3件、隣接する階上町で1件確認されているということです。また、階上町の役場の庁舎内では棚から書類が落ちたりモニタ