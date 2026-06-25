日本代表ＭＦ佐野海舟（２５＝マインツ）がフル回転を誓った。守備的ＭＦとして、ここまで１次リーグ２試合フル出場で、わかるように、試合終盤になってもプレー強度が落ちない無尽蔵のスタミナで森保ジャパンを支える。３連戦となるスウェーデン戦に向けては、２４日の取材対応で「体調は変わらない。準備はできている。（自分を含めて）海外で連戦をやっている選手も多いし、それが日常になっている。リカバリー方法だったり