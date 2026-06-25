２４日は６鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。ヴァイスクレーに騎乗した８Ｒでは１番人気のグランサントルと激しい先行争いを演じた末に、ライバルを競り落として今年４１勝目をマーク。「１コーナーの入りが速いかなと思ったけど、ハナを切れたのがよかったです。３コーナーで一瞬、手応えがなくなったので心配になったけど、直線伸び返してくれました」と笑顔を見せた。２５日は７鞍に騎乗。１１Ｒ