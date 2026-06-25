２５日午前７時３０分ごろに発生した岩手県沖を震源とする最大震度６強の地震を受け、ＮＨＫは連続テレビ小説「風、薫る」の総合テレビでの放送を午後０時４５分に先送りした。この時間帯は通常、再放送にあてられている。地震が発生すると、民放も含めてテレビ各局は一斉に地震情報の放送に切り替わった。ＮＨＫでは「風、薫る」第６４回が始まる午前８時以降も地震報道が続き、８時９分ごろ「午後０時４５分から放送予定です