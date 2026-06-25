陸上男子の桐生祥秀が２５日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットに注目が集まっている。「オニツカタイガーセットアップ」と私服を紹介し、椅子に座ってくつろぐ写真をアップ。ハーフパンツからは「角度かもしれへんけどハムストリング太」と自身でも驚くほど存在感抜群の脚がのぞいている。この投稿には「やっぱり凄いですね！！筋肉ぅ〜」「筋肉エグ！」「やっぱりスポーツ選手すごいな」「流石アスリートの脚