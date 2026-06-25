ドル円理論価格1ドル＝161.05円（前日比-0.41円） 割高ゾーン：161.32より上 現値：161.77 割安ゾーン：160.78より下 過去5営業日の理論価格 2026/06/24161.46 2026/06/23161.34 2026/06/22160.95 2026/06/19160.73 2026/06/18160.21 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動