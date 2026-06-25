青森県で震度6強を観測した地震について、地震の専門家である環境防災総合政策研究機構の草野富二雄さんは、「太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生していて、地震がよく発生する場所でおきている」とした上で、震源地が陸から近かったために観測した震度が大きくなったとしています。また、今回の地震の場所は、最初の大きな地震のあとに、規模の近い地震が続けて起きる傾向のある「続発領域」だとして、今後の地震活動に注