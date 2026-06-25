NHKの情報番組『あさイチ』（月〜金曜前8：15）の公式サイトが25日に更新され、午前7時半ごろに発生した、青森・三八上北で最大震度6強を観測する地震の影響で放送を休止すると発表した。【写真】『風、薫る』キャスト12人追加！豪華な相関図を公開NHKでは、地震発生後から関連ニュースを継続して放送。番組公式サイトでは、「6/25(木)のあさイチは地震報道のため休止します。予定していた内容は後日放送します」と伝えた。