21年8月から「ゲームコンセプトグループ」として活動を開始した、7人組男性アイドル「▷せーぶぽいんと」は、25日までに、公式サイトで声明を発表。インターネットカジノ店の利用がSNS上で指摘され、その一部に関し申告し、4月に活動を休止したメンバーの、ゆの、たくみんが7月1日から活動を再開すると発表した。一方で、話し合った結果、2人はグループを脱退し、そのことを受けてグループ自体も9月7日の公演をもって解散する