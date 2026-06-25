セイワホールディングスが３日ぶりに大幅反発した。同社は２４日の取引終了後、カチオン電着塗装などを手掛ける大庭塗装工業所（浜松市中央区）の株式を取得し、子会社化すると発表。これを材料視した買いが入った。大庭塗装工業所は半導体製造装置や自動車、工作機械といった幅広い分野に製品を供給。安定した顧客基盤を持つ一方で、後継者不在という課題を抱えていた。株式譲渡実行日は６月３０日。取得価額については、