ウインテストが続伸している。同社は２４日、国内大手の半導体ＩＣメーカーから量産現場向け装置として、汎用ロジックＩＣ検査装置を受注したと発表。これが材料視されているようだ。 受注した製品は、汎用ロジックＩＣ検査装置「ＷＴＳ－３０００」で、ウエハー検査及びファイナルチップ検査に対応する標準インターフェースを搭載し、性能の向上と量産・評価の現場において最適化され