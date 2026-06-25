セレンディップ・ホールディングスが大幅反発している。午前９時ごろに２９年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表し、最終年度に売上高１０００億円（２６年３月期５１１億６３００万円）、調整後ＥＢＩＴＤＡ１００億円（同４５億７２００万円）を目指すとしたことから、意欲的な中計との評価が高まっているようだ。グループ内統合やロールアップ型Ｍ＆Ａを通じて単品加工からユニットサプライヤӦ