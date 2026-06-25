東京きらぼしフィナンシャルグループが買われ、上場来高値を更新した。地銀株を中心に投資するありあけキャピタル（東京都中央区）が東京きらぼしの株式について、新たに５％を超えて保有していることが２４日の取引終了後に明らかとなり、思惑視した買いを誘ったようだ。 同日、関東財務局に提出された大量保有報告書で判明した。ありあけキャピタルの保有割合は５．２４％。報告義務発生日は１７日。保有目的につい