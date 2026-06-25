牧野フライス製作所は急騰している。日本経済新聞電子版が２４日午後４時４１分ごろ、「日系投資ファンドの日本産業推進機構（ＮＳＳＫ）が、工作機械大手の牧野フライス製作所に対して１株あたり１万６０００円程度での買収を再提案したことが２４日分かった」と報じており、報道されたＴＯＢ価格にサヤ寄せする格好になっている。 今回の件を巡り、牧野フがきょう寄り前、報道にあるように、ＮＳＳＫから新たな法的拘束力