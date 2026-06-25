ハローズは軟調。２４日取引終了後、第１四半期（３～５月）単独決算を発表。売上高は５７８億７６００万円（前年同期比７．２％増）、営業利益は２７億２８００万円（同１０．５％減）だった。原材料高騰による商品価格の上昇を背景に売上高は伸びた一方、利益面では販管費が重荷となった。これがネガティブ視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS