リプロセルが急反発している。２４日の取引終了後に、同社が日本における独占的商業化ライセンス契約を保有する再生医療等製品「ステムカイマル」について、脊髄小脳変性症（ＳＣＡ３型及びＳＣＡ６型）における運動失調の進行抑制を効能・効果とする製造販売承認申請を行ったと発表しており、これを好感した買いが入っている。「ステムカイマル」の製造は台湾のステミネント・バイオセラピューティクスが行い、日本国内に