電気メーターを不正に改造して電力量を過小に計測させたとして自称・小売電気事業者の男（34）ら4人が岡山県警に逮捕されました。 偽計業務妨害の容疑で逮捕されたのはアメリカ国籍で千葉県四街道市自称小売電気事業者の男（34）東京都荒川区の会社役員の男（35）松山市の無職の男（26）東京都江戸川区の個人事業主の男（24）の4人です。