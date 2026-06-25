【北中米W杯グループリーグ第3節】(マイアミ)スコットランド 0-3(前半0-2)ブラジル<得点者>[ブ]ビニシウス・ジュニオール2(7分、45分+3)、マテウス・クーニャ(60分)<警告>[ス]ライアン・クリスティー(89分)[ブ]ダニーロ(62分)、ファビーニョ(82分)観衆:64,478人└C組首位通過はブラジル!! ビニシウスが3戦連発で今大会4点目、ネイマールも出場してスコットランドに快勝