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【北中米W杯グループリーグ第3節】(アトランタ)モロッコ 4-2(前半2-2)ハイチ<得点者>[モ]アクラフ・ハキミ(39分)、イスマエル・サイバリ(45分+1)、ソフィアン ラヒミ(78分)、ジェシム ヤシン(89分)[ハ]オウンゴール(10分)、ウィルソン・イシドル(43分)<警告>[ハ]ジョニー プラシド(79分)、デュカン ナゾン(80分)、ジョズエ・カシミール(90分+3)観衆:68,239人└日本は首位通過なら決勝T1回戦はモロッコ!ハイチに2度のリ