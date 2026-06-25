[6.24 W杯C組第3節 スコットランド 0-3 ブラジル]ブラジル代表は24日、北中米ワールドカップC組第3節でスコットランド代表を3-0で下して首位通過を果たした。決勝トーナメント1回戦では日本代表が入るF組の2位と対戦する。他会場で勝利したモロッコ代表がF組1位と対戦する2位通過となった。開始7分でブラジルが先制した。FWラヤンが敵陣ペナルティエリア内でDFスコット・マッケンナに軽くプレスをかけると、マッケンナのパスが