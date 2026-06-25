[6.24 W杯C組第3節 モロッコ4-2ハイチ アトランタ]日本は首位通過ならモロッコと対戦!ワールドカップC組の第3節で、モロッコ代表はハイチ代表を4-2で下した。グループステージ2位通過となったモロッコは、29日(日本時間30日)に決勝トーナメント1回戦でF組1位と対戦する。前半から点の取り合いになった。まずは前半10分、ハイチはDFジャン・ケビン・デュベルネが右サイドを突破。マイナスの折り返しをFWレニー・ジョセフが踵で