国際サッカー連盟(FIFA)はカタール代表MFアシム・マディボに5試合出場停止処分を下したようだ。『BBC』や『スカイ・スポーツ』などが伝えている。マディボは北中米W杯B組第2節のカナダ代表戦に先発出場するも後半6分、MFイスマエル・コネに後方からプレスをかけた際に足を刈り取るような形で引っ掛けてしまった。コネは左脚の脛骨と腓骨を骨折する重傷。現場ですぐに骨折と分かるような状態であり、両チームの選手がショックを