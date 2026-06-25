[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](メキシコシティ)※10:00開始<出場メンバー>[チェコ]先発GK 1 マチェイ・コバージュDF 3 トマーシュ ホレシュDF 4 ロビン・フラナーチDF 7 ラディスラフ・クレイチーMF 5 ブラディミール・ツォウファルMF 12 ルカーシュ チェルフMF 15 パベル・シュルツMF 18 ミハル・サディレクMF 21 デイビッド・ドウデラMF 26 デニス ヴィシンスキーFW 9 アダム・フロジェク控えGK 16 インジフ・スタ