[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](モンテレイ)※10:00開始<出場メンバー>[南アフリカ]先発GK 1 ロンウェン ウィリアムズDF 6 オーブリー モディバDF 14 ムベケゼリ ムボカジDF 20 クリソ ムダウDF 21 イメ オコンMF 5 サレンテ ムバサMF 7 オスウィン アポリスMF 10 レレボヒレ モフォケンMF 12 タペロ マセコMF 13 ヤヤ シトレFW 17 エヴィデンス マクゴパ控えGK 16 シフォ チェインGK 22 リカルド ゴスDF 2 タバン マ