開催：2026.6.25 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 3 - 4 [ガーディアンズ] MLBの試合が25日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとガーディアンズが対戦した。 Wソックスの先発投手はクリス・マーフィー、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。 6回表、6番