【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERが、ファンコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』の最終公演となる兵庫公演を6月24日にGLION ARENA KOBEで開催した。 ■「マツケンサンバII」や「好きすぎて滅！」のカバーも披露 『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』は、TOMORROW X TOGETHERのデビュー7周年を記念したファンコンサート。4都市8公演開催され、バンドをコンセプトに、MOA（