ＴＢＳで、毎週日曜あさ９時５４分から放送中の『サンデー・ジャポン』（※一部地域を除く）。 この番組は、１週間のニュースを総まとめ！ 爆笑問題＆超辛口パネラーに旬なゲストを加え、独自取材と激アツトークでお送りする嵐のような９０分！ 梅澤美波が乃木坂46卒業後、初のテレビ出演！ 今年５月２１日、東京ドームで開催されたライブで、乃木坂46を卒業した梅澤美波。 ２０１６年９月