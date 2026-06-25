南米ペルーの大統領選挙の決選投票で24日、フジモリ元大統領の長女・ケイコ氏の当選が確実となりました。ペルーの大統領選の決選投票はフジモリ元大統領の長女で、中道右派政党の党首・ケイコ・フジモリ氏（51）と左派のロベルト・サンチェス氏（57）が争っています。選挙管理当局によりますと、開票率は24日時点で99.8％を超え、ケイコ氏がサンチェス氏をおよそ4万4000票上回り、勝利を確実にしました。一方で、選挙管理当局は正