◇インターリーグドジャース−ツインズ（2026年6月24日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。3回の第2打席で適時打を放った。1−0の2回、投手・大谷が4本の安打を集められ3点を失い1−3と逆転を許した直後の3回だった。先頭・フリーランドが右中間への二塁打でチャンスメイクすると、次打者・大谷は相手先発・ライアンの初球、ナック