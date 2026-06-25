日銀本店日銀が25日発表した1〜3月期の資金循環統計（速報）によると、家計が保有する金融資産の残高は3月末時点で2386兆円となり、1年前と比べて7.1％増加した。株価の上昇が背景にある。家計の金融資産の内訳は、株式等が28.6％増の398兆円、投資信託が25.7％増の165兆円だった。現金・預金は0.6％増の1126兆円だった。