【ヒューストン（米テキサス州）＝細田一歩】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２３日（日本時間２４日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｋ組のポルトガル（世界ランキング５位）はウズベキスタン（同５０位）に快勝した。コロンビア（同１３位）はコンゴ民主共和国（同４６位）に競り勝ち、決勝トーナメント進出を決めた。Ｌ組でイングランド（同４位）とガーナ（同７３位）はスコアレスドロー。クロアチア（同１１位）は