FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、ブラジル（6位）がスコットランド（42位）に3―0で快勝し、首位で決勝トーナメント進出を決めた。C組は首位ブラジル、2位モロッコ、3位スコットランド、4位ハイチと順位が決定。ブラジル、モロッコは決勝トーナメント進出が決定し、スコットランドも他会場の結果次第では、3位での通過が可能となる。C組首位のブラジルは、決勝トーナメント1回