青森県で発生した震度6強の地震を受け、防衛省・自衛隊は青森、宮城などの基地や駐屯地から航空機や哨戒ヘリを出して情報収集に当たっています。【映像】地震発生時の様子（実際の映像）また、陸上自衛隊八戸駐屯地は八戸市役所などに初動対処部隊を派遣したほか、一時的な避難場所として駐屯地の体育館を開放しているということです。（ANNニュース）