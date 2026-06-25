JR東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線は仙台駅と新青森の間で停電が発生しました。【映像】地震発生時の様子（実際の映像）停電はすでに解消していますが、強い地震が起きると新幹線が停車するために停電する仕組みになっているということです。午前7時半ごろから13分間ほど停電がおきましたが、設備に被害は確認されていません。駅の間に停車している新幹線もあり、最寄り駅までの運行を進めています。東北新