バンダイスピリッツは、『ゴジラVSビオランテ』より「S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月25日(木)16時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.」(33,000円)『ゴジラVSビオランテ』より「ビオランテ」が「若狭湾決戦Ver.」となってS.H.Monster