山田涼介が、主演ドラマ『一次元の挿し木』の制作発表会見に登壇。自身が演じる主人公について原作で「すごく美男子」と描かれていることに触れ、「どう出したらいいのかなと(笑)」と戸惑いがあったことを明かした。山田涼介○ドラマ『一次元の挿し木』の撮影で山田涼介が抱く確かな手応え読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『一次元の挿し木』(7月5日スタート 毎週日曜22:30〜23:25 全10話)の制作発表記者会見がこのほど、都内で行わ