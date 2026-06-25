◆園田競馬２日目（６月２５日）《小牧太》１勝を挙げて１０１勝。エナサウス（３Ｒ）に好感触。「自主能検の動きがよかった」（◎）。オトコノロマン（９Ｒ）も「仕上がりはいいし、距離も合う」（◎）。アイファーキャップ（１１Ｒ）は「力はあるが、前走の敗因がつかめなくて…」（○）。《下原理》１勝を加算して７５勝。お薦めはパズー（９Ｒ）で「前走、いい脚を使ってくれた」（◎）。ヨウタウッドテール（８Ｒ