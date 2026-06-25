ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２５日、午前７時半ごろ、青森県三八上北で震度６強の地震があり、放送時間を延長し地震に関連するニュースを放送している。同番組では地震発生後から通常の放送内容を変更し地震関連のニュースを放送した。後番組の「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）がスタートする午前８時過ぎも地震関連のニュースを報道。進行を務める同局の江藤愛アナウンサーは「時