フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は２５日、午前７時半ごろ、青森県三八上北で震度６強の地震があり、放送時間を延長し地震に関連するニュースを放送している。同番組では午前７時半の地震発生後から通常の放送内容を変更し地震関連のニュースを放送した。このため、後番組で「バナナマン」設楽統がＭＣを務める「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）がスタートする午前９時過ぎも放送時間を