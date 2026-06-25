今年の羽田盃、東京ダービーの覇者でダート２冠に輝いたフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は、初の海外遠征となるパシフィッククラシック・米Ｇ１（８月２２日、デルマー競馬場・ダート２０００メートル）を次走として目標にしていく。同馬を管理する田中博調教師が６月２５日、発表した。父は１８年のペガサスワールドＣなど米Ｇ１を６勝しており、米国でも種牡馬として多くの活躍馬を送り出している