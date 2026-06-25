TOMORROW X TOGETHERが6月24日、ファンコンサート＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞の最終公演となる兵庫公演をGLION ARENA KOBEで開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。4都市8公演の規模で開催された＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞は、TOMORROW X TOGETHERのデビュー7周年を記念したファンコンサートで、バンドをコンセプトに、MOA(TOMORROW X TOGETHERのファンの総称)と近い距離で一体感を分かち合った。公演はBE